鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至6.34元，預估目標價為70元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.99元上修至6.34元，其中最高估值7.26元，最低估值5.01元，預估目標價為70元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7.26
|8.76
|9.2
|最低值
|5.01
|5.22
|7.18
|平均值
|6.3
|7.1
|8.3
|中位數
|6.34
|7.2
|8.16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|367,994,000
|384,558,000
|398,122,000
|最低值
|179,310,000
|202,487,000
|156,942,000
|平均值
|277,844,490
|313,115,950
|296,767,500
|中位數
|276,803,000
|318,887,400
|297,456,670
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|3.54
|12.49
|8.54
|5.46
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|259,458,299
|485,832,177
|476,506,085
|447,992,422
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。