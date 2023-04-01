〈潛力股〉佐登-KY今年重回成長 獲利拚賺逾半個股本

佐登 - KY(4190-TW) 今年營運將重回成長力道，包括中國生活美容業務回溫、代工訂單以及嘉義佐登妮絲城堡挹注，今年營收挑戰 40 億元，獲利有望賺超過半個股本，登四年新高。

中國生活美容業務去年受到疫情衝擊，去年下半年營運陷入虧損，導致整體大幅下滑，不過解封後，門市人流陸續回籠，今年營運有望好轉，初估營收貢獻約人民幣 3 億元 (約新台幣 13 億元)。

嘉義佐登妮絲城堡累計入園人次超過百萬人次，目標今年全年入園人次上看 180 萬人次，此外，平均客單價將從 500 元提升至 800 元，並將與 2000 家旅遊業者簽約，預期今年嘉義佐登妮絲城堡營收貢獻可達 9.6 億元。

代工訂單方面，佐登表示，除了既有訂單比去年增加、營收貢獻約 3000 萬元外，目前已與美國客戶洽談代工訂單，預計代工 8 款面膜、總量約 48 萬片，第三季開始出貨，也是佐登首個大型代工客戶，若順利簽約出貨，代工營收貢獻有望再攀升。

法人預期，佐登今年 3 月起，單月營收將回升至 3 億元之上，今年全年營收上看 40 億元，年增超過 4 成，毛利率可達 74%；每股純益挑戰 7 元。

佐登去年第四季稅後虧損 1594 萬元，虧損較前一季小幅增加、較 2021 年同期盈轉虧，每股虧損 0.27 元；去年全年純益 1398 萬元，年減 95.2%，每股純益 0.24 元。