Gap過度清理庫存 組織全面扁平化 恐失去成長規劃動力

Gap (GPS-US) 再次向其絕望的股果表明，它是一家看來已經準備在未來 10 年完全放棄生存的零售商。

最新財報顯示該公司 4 個品牌的銷售額均有所下降，尤其是同名旗艦品牌 Gap 的銷售額下降了 9%。

Gap 在發布又一個令人失望的假期季財報後，股價在周五 (10 日) 盤前交易下跌超過 6%。深入研究財報結果，不難發現其實和這家零售商的業務沒有太大關聯，而且管理層也了解。

季末庫存較上年同期下降 21%，因為該公司大力低價促銷來清理過剩庫存，尤其是曾經炙手可熱的 Old Navy 品牌；該品牌當季銷售額下降 6%。

在理想情況下，在仍在成長的經濟體中，一個基本面穩固的零售商是添購庫存以出售給消費者，而不是為了籌集現金而削減和燃燒庫存。

在目前的庫存水平下，今年春天光臨 Gap、Old Navy、Banana Republic 和 Athleta 門市不會待太久，因為貨架上沒有太多尺碼或款式偏好。

Gap 看來就要認輸的另一個原因是：該公司發表了一項全新的 3 億美元成本削減計畫，部分作法是「減少管理層級」。

換句話說，Gap 正在削減更多理論上可能正在規劃某種形式的業務逆轉的高層。結果就是沒有人負責管理，沒有長期戰略規劃，更不會有轉機。

Gap 表示它現在已經確定在過去 6 個月中省下了 5.5 億美元的成本。這可能有助於在今年下半年恢復獲利，但對取得持久成功毫無幫助。

該公司還透露，它解雇了首席成長官 (CGO) 沙克西納 (Asheesh Saksena)。這位前百思買 (BBY-US) CEO 顧問加入 Gap 才 2 年時間。而首席成長官的角色通常都專注於制訂近期、中期和長期發展組織的戰略。

Gap 還解雇了人力長彼得斯 (Sheila Peters)；這個職位主要是專注於如何最佳地管理組織中的人員並充分知人善用。

基本上，Gap 正在積極消除本應有助於有效經營一家蓬勃發展的公司的角色。

一位 Gap 內部人士指出，這家代表性零售商的明顯消亡將影響下一任 CEO。這位人士表示，下一任 CEO「已接近」被聘用。在前 CEO 辛格爾 (Sonia Syngal) 被解雇 8 個月後，Gap 一直無法找到新 CEO。

但 Gap 認為這些人事異動有不同的代表意義。發言人指出：「我們相信最好的成長機會在於我們的品牌和戰略合作夥伴關係，包括過去 18 個月中建立的各種市場合作夥伴關係，以資產更輕的方式在國際上擴大我們的品牌。」「與此同時，我們正在進行的整體組織變革，是以增加控制跨度和減少層次來提高決策質量和速度，從而使組織扁平化。取消 CGO 職位就是一個代表。」