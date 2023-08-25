南非財長：「金磚貨幣」從來沒有發展為檯面上的選項

為期三天的金磚國家峰會 (BRICS) 正式落幕，南非財長 Enoch Godongwana 在峰會最後一天表示，有關新興市場成員國創建自己貨幣、以降低對美元依賴的想法，從來未經過認真考慮，並未發展成「檯面上的選項」。

Enoch Godongwana 周四 (24 日) 在約翰尼斯堡峰會的場邊受訪時解釋，金磚國家無意發展出取代環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 等的國際支付系統，而是考慮用各自的貨幣強化彼此貿易。至於巴西總統魯拉提出的「金磚貨幣」構想，並未列入議程討論。

他說：「從來沒有人把金磚貨幣搬到檯面上討論，甚至沒有舉行過任何非正式會議。創建一個共通貨幣，前提是要成立一個中央銀行、擁有貨幣政策獨立性，在我看來，沒有一個國家準備好這麼做。」

包括巴西、俄羅斯、印度、中國、南非在內的金磚國家，正在評估其他足以減少依賴美元的方法，包括直接用自己的貨幣交易，以及確保 2015 年成立的新發展銀行 (New Development Bank) 能調整籌資的方式。

舉例來說，當南非需要和鄰國波札那交易時，在已知兩國貨幣匯率的情況下，就沒有理由不能用南非蘭德和波札那普拉 (pula) 相互付款。

金磚國家領袖承諾，將責令各自國家的財政官員，評估發行本地貨幣、支付工具和平台，一年後回報進度。

Godongwana 說：「這不是某種 SWIFT 的替代品。這是一種支付體系，能促進本國貨幣的使用。」

另一方面，金磚國家周四決議邀請六國加入，分別為沙烏地阿拉伯、伊朗、阿聯、埃及、衣索比亞、阿根廷，是該組織成立以來第二度擴編。

Godongwana 樂見此一發展，認為這將讓南非有機會打入更大的市場，並深化與「南方世界」(Global South, 意指開發中國家) 的關係。