金磚國家邀6國加入 習近平出席稱金磚合作的新起點

中國國家主席國家主席習近平週四 (24 日) 在南非約翰尼斯堡出席金磚國家領導人第 15 次會晤。會議中宣布邀請 6 國成為新成員，包含沙烏地阿拉伯、埃及、阿聯酋、阿根廷、伊朗、衣索比亞。

習近平也在會中發表重要講話，他表示，金磚國家皆是具有重要影響力的國家，對世界和平和發展肩負重要責任。「在本次會晤中，我們圍繞當前國際形勢、金磚國家合作等問題進行深入交流，並達成廣泛共識，發表了峰會宣言，取得了豐碩成果。」

習近平指出，五國領導人一致同意邀請沙烏地阿拉伯、埃及、阿聯酋、阿根廷、伊朗、衣索比亞成為金磚大家庭成員。中方也對這些國家表示祝賀，同時對主席國南非和拉馬福薩 (Cyril Ramaphosa) 總統所作努力表達高度讚賞。

習近平形容，這次的擴員是歷史性的，體現了金磚國家同發展中國家團結合作的決心，符合國際社會的期待，也符合新興市場國家和發展中國家的共同利益。

他也說道，這次擴員也是金磚合作的新起點，將給金磚的合作機制注入新活力，進一步壯大世界和平和發展的力量。「我相信，只要我們齊心協力，金磚合作大有可為，金磚國家未來可期。讓我們共同努力，譜寫新興市場國家和發展中國家團結合作謀發展的新篇章！」