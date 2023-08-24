習近平現身金磚國家領袖會晤 強調團結「別搞小團體」

中國國家主席習近平 23 日現身金磚國家領導人第 15 次會晤，呼籲金磚國家要推動國際金融貨幣體系改革，並加強多邊貿易體制，強調反對搞「小圈子、小集團」，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。

習近平於會中首先指出，當前世界經濟復甦勢頭不穩，發展中國家面臨的挑戰更為嚴峻，金磚國家要做發展振興道路上的同行者，反對「脫鉤斷鍊、經濟脅迫」，要聚焦務實合作，特別是數字經濟、綠色發展、供應鍊等領域，促進經貿和財金領域往來與交流。

習近平續指，當前冷戰思維陰魂不散，地緣政治形勢嚴峻，「烏克蘭危機」走到今天這一步有錯綜複雜的成因，當務之急是勸和促談，推動緩和止戰、實現和平，決不能「拱火澆油」、讓局勢惡化下去。

他強調，要堅持公平正義，完善全球治理。金磚國家要踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，支持並加強以世貿組織為核心的多邊貿易體制，反對搞「小圈子」、「小集團」，要充分發揮新開發銀行的作用，推動國際金融貨幣體系改革，提升開發中國家的代表性和發言權。

習近平還倡議加強人文交流，促進文明互鑑。金磚國家拓寬教育領域合作，發揮好職業教育聯盟作用，探索建立數字教育合作機制，打造全方位教育合作格局。

習近平最後表示，很高興看到發展中國家參與金磚合作的熱情高漲，我們要秉持開放包容、合作共贏的金磚精神，讓更多國家加入到金磚大家庭，集眾智、匯群力，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。