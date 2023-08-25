〈貴金屬盤後〉 靜待鮑爾傑克森霍爾演說 黃金收低

黃金期貨周四 (23 日) 收低，中止連四日漲勢，投資人靜待準會 (Fed) 主席鮑爾周五在全球央行年會的演說，以研判利率前景。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下滑 1 美元或近 0.1%，報每盎司 1947.10 美元，是五個交易日來首度下滑。

全球央行年會周四登場、周六結束，重頭戲之一便是周五的鮑爾演說。The Royal Mint 市場洞見分析師 Stuart O’Reilly 說，經過數月以來的激進升息，「全球利率未來的道路」是這次研討會上的焦點。

他說：「許多黃金交易員... 屏息以待，希望從世界央行領袖的口中聽到潛在的訊號，包括鮑爾釋出對經濟和利率的看法。」

O’Reilly 說，儘管黃金投資人大多抱持觀望心態，但可以預料的是，鮑爾將重申他對經濟數據的承諾，如果鮑爾暗示美國利率將保持在高點一段較長時間，未因最近工資壓力大幅減輕而有所改變，金價就可能受到影響。

然而，若鮑爾對短中期的經濟展望轉趨明亮，黃金就可能隨著對降息的預期加深而上漲，「最終，交易員仍需密切傾聽鮑爾對未來升息的語調為何，以及是否應該對較長期有較高的利率定價。」

黃金周三勁揚逾 1%，創 8 月以來最佳表現，主要得益於歐洲和美國公債殖利率回落，但周四隨著殖利率回升，金價再度走軟。周四的金價也因為美元升值而受到打壓。

XM 資深投資分析師 Marios Hadjikyriacos 說：「黃金是實質殖利率下滑和美元走貶的主要受益者。」

10 年期美債殖利率周四上揚 4.1 個基點至 4.224%，ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.5% 至 103.93。

對不孳息的黃金來說，當殖利率上揚，持有黃金的機會成本就會隨之增加。由於黃金以美元計價，若美元走升，也不利於海外投資人對黃金的買氣。

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