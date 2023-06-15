TikTok擬在東南亞投資數十億美元

中國字節跳動旗下的短影音平台 TikTok 周四 (15 日) 表示，未來幾年將在東南亞投資數十億美元，也會推動 TikTok 平台內容變得更加多元化。

東南亞擁有 6.3 億總人口，其中半數在 30 歲以下，是 TikTok 用戶數量最大的市場之一，每月為其應用帶來超過 3.25 億訪問者。

但 TikTok 尚未將龐大的用戶群轉化為該地區主要的電子商務收入來源，並且面臨來自冬海 (Sea) 的 Shopee、阿里巴巴 (BABA-US) 的 Lazada 和 GoTo 的 Tokopedia 等更大競爭對手的激烈競爭。

TikTok 執行長周受資在雅加達組織的一個論壇上表示，未來幾年，他們將在印尼及東南亞投資數十億美元。

TikTok 沒有提供支出計畫的詳細細目，但表示將投資於培訓、廣告和支持希望加入其電子商務平台 TikTok Shop 的小型供應商。

他補充說，TikTok 在東南亞擁有 8000 名員工，200 萬商家在該地區最大經濟體印尼的平台上銷售商品。

根據諮詢公司 Momentum Works 數據，去年東南亞的電子商務交易額達到近 1000 億美元，其中印尼占 520 億美元。

Momentum Works 表示，TikTok 去年在東南亞促成了 44 億美元的交易，高於 2021 年的 6 億美元，但仍遠遠落後於 Shopee 2022 年 480 億美元的區域商品銷售額。

TikTok 的投資計畫推出之際，這家中資公司正面臨一些政府和監管機構的審查，因為擔心北京可能會利用該應用程式收集用戶數據或提升其利益。

包括英國和紐西蘭在內的國家，已經禁止在政府手機上使用該應用程式，TikTok 稱其認為此舉是基於「根本性的誤解」，並受到更廣泛的地緣政治的推動。

TikTok 一再否認它曾與中國政府共享數據，並表示如果被要求，公司也不會這麼做。