習近平參加金磚國家峰會 力促金磚國家成G7全方位對手

中國國家主席習近平應南非總統拉瑪佛沙邀請，將於周一（21 日）至周四出席在南非約翰內斯堡舉行的金磚國家領導人第十五次峰會，並進行國事訪問。

據《新華社》報導，中國外交部發言人汪文斌上周五表示，習近平在南非期間將同拉瑪佛沙共同主持中非領導人對話會。汪文斌表示，此次峰會是三年多來金磚國家首次舉行線下峰會，也是金磚峰會時隔五年再次走進非洲。

汪文斌說，本次會晤將圍繞「金磚與非洲：深化夥伴關係，促進彼此增長，實現可持續發展，加強包容性多邊主義」主題，延續去年金磚「中國年」良好合作勢頭，共同擘劃金磚美好未來。

汪文斌表示，各方將就當前國際形勢中的突出挑戰深入交換意見，加強在國際事務協調配合，為變亂交織的世界注入穩定性和正能量，為推動世界和平與發展貢獻智慧和力量，推動金磚合作進一步走深走實，深化金磚國家在經貿、金融、安全、人文、全球治理等領域務實合作，引領金磚機制行穩致遠，加強金磚國家同非洲及其他新興市場和開發中國家的對話合作，發出維護多邊主義、聚焦共同發展的聲音。

另據倫敦《金融時報》報導，中國本周將力促金磚國家成為 G7 的全方位對手。一位不願具名的中國官員說：「如果我們擴大金磚國家，大到占全球 GDP 的比重與 G7 差不多，我們在世界上的集體聲音就更嘹亮。」