中方高規格接待 習近平接見美國前國務卿季辛吉

中國國家主席習近平周四（20 日）在北京釣魚台國賓館接見美國前國務卿季辛吉，顯示中方高規格接待季辛吉。

習近平指出，季辛吉剛剛度過百歲生日，且他的訪中次數已經有一百多次。習近平說，這兩個「一百」加在一起，使季辛吉這次訪華具有特殊意義。

習近平說：「中國人重情講義，我們不會忘記老朋友，不會忘記你為推動中美關係發展、增進中美兩國人民友誼做出的歷史性貢獻。」

據央視新聞報導，今年 5 月 27 日是季辛吉 100 歲生辰，這次是這位傳奇外交家滿百歲後首度訪中，獲中方高規格接待。中國國防部長李尚福、中央外辦主任王毅已先後於周二、三與季辛吉會面。

李尚福說：「美方一些人未同中方相向而行，致使中美關係徘徊在建交以來的低谷，兩國相互依存的現實被漠視，合作共贏的歷史被曲解，友好溝通的氛圍被破壞。」

王毅則讚揚季辛吉為中美關係破冰發展做出歷史性貢獻，並認為美國對華政策需要「季辛吉式」外交智慧，需要「尼克森式」政治勇氣。

季辛吉在 1971 年 7 月出任美國總統國家安全事務助理時曾秘密訪華，與中方攜手促成美國前總統尼克森訪華，雙方打破堅冰，實現「跨越太平洋的握手」。從 1971 年至今，季辛吉訪中次數已經超過 100 次。

對此華府強調，季辛吉此行並非代表美國政府出訪。

