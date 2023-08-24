鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一(1216-TW)EPS預估下修至3.74元，預估目標價為76元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對統一(1216-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.84元下修至3.74元，其中最高估值4.48元，最低估值3.5元，預估目標價為76元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.48
|4.1
|4.66
|最低值
|3.5
|3.75
|4.14
|平均值
|3.81
|3.95
|4.37
|中位數
|3.74
|3.94
|4.26
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|572,851,000
|593,007,740
|625,308,320
|最低值
|547,026,000
|560,528,000
|581,019,000
|平均值
|554,681,730
|577,331,440
|603,547,580
|中位數
|551,880,040
|575,368,700
|603,939,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|3.02
|3.5
|3.79
|3.35
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|524,831,664
|473,501,669
|447,319,979
|447,977,703
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1216/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。