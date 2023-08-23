【生活選股術】食品股農曆7月即高峰!? 中元普渡鬼門開！市值前10大食品股一次看

小美最近打電話回家，媽媽提醒農曆七月快到了，鬼門開要注意一些民俗禁忌，小美也關心媽媽，中元普渡要到了，可以買拜拜箱或是代拜的服務就好，讓媽媽不要因為準備供品太辛苦。

孝順的小美為了減輕媽媽的負擔，上網搜尋發現更輕鬆的普渡法，可以直接網購量販店的普渡拜拜包，甚至是請店家、廟宇代拜都是現代人更輕鬆的祭拜方式，上進的小美也趁勢研究了一波食品股。

一、傳統習俗有助於食品股營運

中元普渡是華人的傳統習俗，對休閒食品業者來說，是一年當中營收進補的旺季。中元節時間是農曆的 7 月 15 日，大多發生在國曆 8 月，以下標示出食品類股指數 8 月份的位置，從 2013 年~ 2023 年的股價走勢圖可以發現食品股的走勢在過去有可循的規律。

二、回測過去 10 年，食品股平均報酬率達 9.5%

計算食品類股的區間報酬率，從 2013 年~ 2023 年，1 月第一個交易日收盤價進場直到 7 月最後一個交易日收盤價出場，平均報酬率為 9.5%。

三、市值前 10 名食品股

若以市值來做排序，前十大食品股分別有 (1216-TW) 統一、(1229-TW)聯華、(1210-TW)大成、(1227-TW)佳格、(1215-TW)卜蜂、(1232-TW)大統益、(1231-TW)聯華食、(1234-TW)黑松、(1702-TW)南僑、(1218-TW)泰山。

食物是人的基本需求，因此受到景氣影響的程度較小，食品產業的公司通常是價格穩定、配息亮眼的高殖利率題材。

(推薦完整閱讀：中元普渡鬼門開！十檔食品股一次掌握)

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