鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢翔(2634-TW)EPS預估上修至2.68元，預估目標價為64.85元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對漢翔(2634-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.56元上修至2.68元，其中最高估值3元，最低估值2.35元，預估目標價為64.85元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|3
|3.53
|3.46
|最低值
|2.35
|2.62
|3.46
|平均值
|2.67
|3.13
|3.46
|中位數
|2.68
|3.19
|3.46
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|40,007,000
|44,237,000
|39,019,000
|最低值
|37,800,000
|40,355,000
|39,019,000
|平均值
|38,835,860
|42,043,000
|39,019,000
|中位數
|38,807,000
|42,189,000
|39,019,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.73
|0.59
|0.42
|1.99
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,242,307
|23,734,566
|21,042,937
|28,540,207
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2634/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。