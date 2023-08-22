日本將於24日起將福島核污染水排海 中國持續反對

據日本《共同社》報導，日本首相岸田文雄表示，如果天氣條件允許，日本將於周四 (24 日) 開始，將福島核電站處理後的核污染水排入大海。不過，此事仍讓當地漁民擔憂，而中國也一直反對。

日本政府周二進行部長級會議，做出此一決定。岸田政府可能會面臨一些漁業界人士和反核活動人士的強烈反對，他們希望這項計畫在獲得廣泛同意，或對外充分解釋後才適合實施。

周二決定宣布，在日本引起了強烈反應，約 200 名反核活動人士在東京首相辦公室外集會，抗議排放處理後的核污染水。

在首相辦公室舉行的會議上，岸田誓言將盡最大努力處理核污染水，並以安全的方式，讓受損的工廠退出，他說：「即使需要幾十年的時間，政府也將承擔全部責任。 」

預計日本經濟產業相西村康稔將在 22 日的內閣會議後訪問福島縣，對有關排放處理水的方針進行說明。

2021 年 4 月，岸田的前任菅義偉批准，「經兩年左右」將水排入太平洋。現任政府在 1 月份表示，會在春季至夏季左右的某個時間，實施這項計畫。

國際原子能機構 7 月得出結論，日本的計畫符合全球安全標準，並且「對人類和環境的放射性影響可以忽略不計」，促使政府繼續進行排水。

然而，中國並不如此認為，從而要求對日本的海鮮產品進行全面輻射測試，顯然是為了敦促東京停止其計畫，也造成兩國外交的進一步緊張。這些耗時的檢查，已導致上個月日本對中國的海鮮進口量下降了 30%。

多年來，北京一直對排放的設想表示強烈反對，拒絕使用偽科學術語「處理水」來淡化「核污染水」的風險。

中國外交部發言人汪文斌 8 月 21 日回應稱，中方已多次就日本政府強推福島核污染水排海計劃表明嚴正立場。日本政府無視國內外的反對呼聲，不顧國際社會對排海計劃的正當性、合法性、安全性的質疑，漠視排海計劃損害全球海洋環境和人類健康的風險，執意推進核污染水排海計劃，是極端自私和不負責任的。

據外交消息人士稱，中國和俄羅斯上個月呼籲，日本考慮將水蒸發並釋放到大氣中，他們稱這對環境的影響較小。

日本執政聯盟成員公明黨黨魁山口那津男表示，願意在下周訪問中國時向中國政府解釋排水計畫。

在南韓，政府表示尊重國際原子能機構根據其對日本計劃的分析得出的審查結果，但國內反對黨仍然對水處理的負面影響感到擔憂。