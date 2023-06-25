白俄介入協調 瓦格納將返營地 普丁所面臨威脅化解

據外電報導，在白俄羅斯總統魯卡申柯 (Alexander Lukashenko) 介入調協後，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團 (Wagner Group) 領導人普里戈津 (Yevgeny Prigozhin) 周六 (24 日) 同意停止向莫斯科進軍，化解普丁 (Vladimir Putin) 統治期間所面臨最大的威脅。

據克里姆林宮稱，作為結束起義協議的一部分，俄羅斯總統親自保證普里戈津將被允許前往鄰國白俄羅斯。

克里姆林宮發言人佩斯科夫 (Dmitry Peskov) 表示，參與本次事件的瓦格納集團士兵將不會遭到刑事檢控。他說，來自瓦格納有意願的人可以與國防部簽署合約。

佩斯科夫還指出，普丁和盧卡申科在上午就商定由明斯克進行調解，這是白俄羅斯國家元首的個人倡議，更高目標是避免流血和內部對抗，盧卡申科的努力都是為了這些目標。

據塔斯社報導，佩斯科夫表示，白俄羅斯總統盧卡申科自願提出參與調解，是因為他與普里戈津有約 20 年交情。

報導稱，瓦格納的士兵全部離開了頓河畔羅斯托夫的南部軍區總部，根據克里姆林宮的聲明，「反恐行動」將盡快取消。

據白俄羅斯總統盧卡申科新聞處稱，普里戈津接受了白俄羅斯總統提出的，停止瓦格納集團武裝人員在俄羅斯境內行動的建議，並進一步採取措施緩解緊張局勢。

白俄羅斯總統新聞處周六晚間宣布，盧卡申科與普里戈津進行了會談，最終，就「不得在俄羅斯的土地上引起血腥殺戮」達成一致。

這場戰爭是在烏克蘭反攻的背景下展開的，瓦格納的部隊在該地區部署了數月，這是這場戰爭中最長、最血腥的戰鬥。 這場攤牌也在俄羅斯歷史上引起了共鳴，包括沙皇尼古拉二世和前蘇聯戈巴契夫在內的領導人，均在軍事冒險失敗後被趕下台。

美國和歐洲一直在密切關注最新事件，美國總統拜登定期聽取簡報，官員們試圖解讀快速發展的事件。

有報導稱，普里戈津此次行動主因是俄羅斯國防部 6 月上旬宣布，所有在烏作戰的非國防軍部隊，都要在 7 月 1 日前跟國防部簽合約，變相全數收歸國防部旗下，將使他失去所擁有的瓦格納部隊。