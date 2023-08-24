〈台股盤前〉輝達財報靚為AI打強心針 台股短線有望挑戰月線關卡

權值股回神、AI 及軍工股跟進表態，帶動台股大盤指數大漲 139 點收在 16576 點。在晶片大廠輝達 (NVDIA) 財報報喜、美股收紅激勵下，如能搭配量能放大，台股有望在今 (24) 日上攻挑戰月線關卡。

台股 23 日在台積電 (2330-TW) 領軍下，加上 AI、軍工、傳產等族群挺身而出，帶動指數站上 16500 點，但距離月線 16768 點仍有一段距離，而與台股高度連動的美股四大指數全數收紅，可望激勵台股多頭繼續發動攻勢。

法人認為，台股 23 日靠的權王台積電領軍，攜手 AI、軍工、紡織、觀光等傳產股助陣，推升指數站上 16500 點關卡，但受全球央行年、輝達財報等因素影響，市場觀望氛圍濃厚，導致買盤心態觀望，成交量能也跟著縮小。

根據輝達最新公布的財務數據，在 AI 需求挹注下，推升晶片需求大增，輝達第 2 季營收翻倍，業績表現優於預期，加上第 3 季財測樂觀，激勵輝達股價勁揚，並進一步拉抬科技股走勢，美股四大指數全數收紅。

法人表示，輝達亮眼財報表現，無疑為 AI 股注入一劑強心針，台股 AI 行情可望續熱，但要注意的是，短線除了指標股表現外，部分漲多個股恐成資金提款對象，建議可尋找股價低，有補漲行情的概念股布局。

此外，蘋果新機所衍生的蘋概股亦是可留意的標的，其他還包括車用電子、電動車等相關族群也可望受惠同步獲買盤敲進，有望推升股市繼續上攻。

