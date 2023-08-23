台股靠攏月線 外資期現貨同步作多 大買轉機題材股

台股今 (23) 日終場上漲 139 點，收在 16576 點，站回十日線、往月線靠攏，外資期現貨同步作多，特別青睞轉機題材股，買超前兩名分別為矽統、誠美材，兩者合計買超張數達 3.1 萬張。

三大法人今日全站買方，合計買超 86.44 億元，其中，外資加碼 59.01 億元，呈現連三買，投信追價意願高，再敲進 21.35 億元，已連 15 買，自營商也翻多補貨 6.08 億元；期貨方面，外資減碼空單 2070 口，空單未平倉口數降至 3006 口。

觀察外資買超對象，除卡位電子代工廠緯創、英業達外，也大力買進轉機題材股，矽統董事長因改由聯電董座洪嘉聰親任，獲外界看好，外資狂敲超過 2.1 萬張，誠美材也因面板市況好轉，張數同樣破萬，其他如宏碁、精英與矽格等也獲青睞。

外資賣超則鎖定先前漲多、市況疲弱個股，如長榮航、光寶科因前段時間漲勢凌厲，今日也成外資提款對象，分別賣超 3.7 萬張與 6000 多張，聯電、陽明則因晶圓代工、海運市況復甦低預期，分別減碼 7000 張、4000 張。

投信、自營商則同樣看好華邦電，分別大買 1500 張、980 張，但對於京元電看法分岐，投信再加碼 800 多張，自營商則逢高出脫近 500 張。