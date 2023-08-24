雄獅日本線營收恢復疫前7成 列三大重點策略深耕市場

看好全球旅客赴日龐大商機，國內旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 今 (24) 日宣布，將積極布局日本，以季節性包機、掌握稀缺資源、日本公司擴大營運作為三大策略，目前日本線整體營收已回復到疫前 70%，因此，正全力開拓日本出入境旅遊市場。

雄獅表示，日本是全球熱門旅遊目的地，也是國人海外旅遊首選，疫後至今，旅客需求大於航空供給，加上日幣匯率走貶等因素，團體旅遊表現十分亮眼，日本線整體營收已回復到疫前 70%。

為因應賞楓滑雪、農曆新年等旅遊需求，雄獅鎖定國籍航空飛往山形、富山、出雲、德島等地包機，目前北海道地區賞楓行程已完銷，東北賞楓商品也銷售達 90% 的佳績。

雄獅進一步提到，掌握稀缺資源，打造奢華鐵道旅遊與主題性行程，日前已取得日本九州七星、TRAIN SUITE 四季島、曙光瑞風三大頂級觀光列車的包列趟次，並著手規劃各區域特色觀光列車，預計推出如「四國三大觀光列車包列」、「獨家專列東北 EOMTION 饗食列車」、「日本最緩慢的 COTOCOTO 豪華列車」、「新潟最美的雪月花列車」等包列套裝行程。

另一方面，日本雪季向來也是冬季旅遊一大賣點，滑雪主題相關商品預計 9 月開賣，主打苗場、安比高原及藏王等知名雪場，已陸續收到旅客詢問和包團需求，接下來將推出市場獨家、深受玩家喜愛的新潟縣「舞子高原雪場」相關行程。

對於郵輪旅遊復甦，雄獅主打一系列前往日本的郵輪行程，如 MSC 地中海榮耀號「基隆－那霸」雙母港航線，將自明年 1 月 16 日起至 3 月 5 日前推出共計 12 航次的 5-6 天行程；獨家推出的「挪威奮進號 Norwegian Spirit」行程，將於明年 6-9 月啟航，共計 26 航次。

雄獅強調，持續朝國際化發展，已於日本、韓國、泰國、中國、香港、美國、加拿大、英國、澳洲、紐西蘭等國成立公司，其中，日本公司今年擴大營運規模，搬遷新辦公室，現址位於東京虎之門，以建構目的地和客源地生態系為運營目標，希望與在地資源夥伴共同合作，強化日本出入境市場的客戶服務。