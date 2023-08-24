旅天下函館包機載客率近100% 拚全日本皆有獨包航線

疫後旅遊市場需求暢旺，旅天下 (6961-TW) 今 (24) 日指出，由於主攻日本市場，截至明年 3 月，花卷包機共取得約 14,000 席次、函館更達 24,000 席次，較疫前分別增加 3 成、2 倍，以函館來看，每月平均載客率皆高達 99%，訂單已收至明年第一季，展望未來，目標朝全日本地區皆有獨包航線邁進。

旅天下說明，日本是國人海外旅遊首選，其中，二線城市適合深度慢遊，若再搭配四季主題，對再訪日本的旅客頗具吸引力，因此，加強布局二線城市包機，自今年 5 月起攜手台灣虎航，獨家取得日本函館、花卷包機，並看好下半年旅遊動能，希望搶占秋冬旅遊商機。

旅天下總經理李嘉寅指出，不排除今年再獨包第三條航線，長線將擴展合作航空公司，未來營收占比預期可達 20% 以上。

同時，東南亞線如熱門的越南峴港、富國島等，皆已加入包銷行列。

旅天下主攻日本旅遊市場，截至明年 3 月，花卷共取得約 14,000 席次、函館共取得約 24,000 席次，較疫前分別增加 3 成、2 倍。

其中，函館每月平均載客率皆高達 99%，訂單已收至明年第一季，現正積極規劃延長獨家包機合約，並持續洽談其他航線，未來朝全日本地區皆有獨包航線的方向邁進。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，日本一直是台灣虎航的主力市場，尤其二、三線城市旅運大爆發，經由與旅天下合作推獨飛函館、花卷旅遊產品，台灣虎航快速發展北海道和東北航點，使旅客得以深入體驗二線城市之美。

旅天下上半年各產品線中，日本線營收占比最多，達 55.27%，其次為歐洲長線 14.87%，東南亞線 11.3%。