旅天下登錄興櫃飆漲160% 逼近母公司雄獅股價

雄獅集團 (2731-TW) 旗下旅遊業者旅天下 (6961-TW) 今 (31) 日以 56.8 元登錄興櫃，開盤價 72 元，早盤一度飆漲超過 160%，最高來到 155 元，逼近母公司雄獅約 170 元左右股價；旅天下盤中在 130 元附近震盪，漲幅維持在 130% 左右。

旅天下成立於 2015 年 3 月，是疫後復甦第一間興櫃的旅行社，採同業加盟方式來擴大經營規模，提供有「通路加盟」和「產品加盟」。

旅天下總經理李嘉寅表示，全台有近 7 成出境旅遊通路仍掌控在近 3000 家的中小型旅行社手中，但其業務也因規模小相對受侷限，旅天下主打提供平台、產品，可擴大地方旅行社的業務，有效吸引加盟，至今全台有 35 家通路加盟門市，產品加盟商則有 50 家，目標 2 年內通路、產品的加盟皆達到百家。

旅天下指出，目前冬季航班開放預訂，日本函館、花卷機位買氣熱絡，訂單已收至明年第一季，在國人出國需求強勁下，除了今年營收有望達疫前水準，明年也有望續寫新高。

旅天下產品型態涵蓋國內外旅遊團體、個人自由行機票和訂房、企業商務出差、企業獎勵旅遊，以及量身訂做的專案客製產品，日本線占上半年營收占比達 55%。

同時，旅天下也將持續拓展東南亞版圖和歐美的長線市場，李嘉寅提到，上半年長程線占營收比重已近 15%，對未來發展長程旅遊的空間相當有信心，目標未來獨包將越來越多。