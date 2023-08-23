振宇五金設全台百店目標 將打造五金新地標

連鎖五金店業者振宇五金 (2947-TW) 今 (23) 日指出，年底前將再新開 3-5 家門市，中長期則維持全台百店目標不變，全力拓展在五金市場的市占，除新點選址外，也同步檢討和改善舊店業績，要打造五金新地標，為營運更添助力。

振宇五金上半年合併營收為 9.42 億元，年增 5%，稅後純益 2047 萬元，每股純益 (EPS)1.06 元，振宇五金表示，今年是成長趨緩的一年，上半年門市增加 5 家，營收未顯著成長，主要因疫情後觀光開放，消費者可支配所得流向旅遊業者，加上房市交易量縮，造成同店營收成長率較去年同期小幅衰退。

不過，振宇五金指出， 5 月於台北市開幕的松山店表現優於預期，顯示新點評估的策略正確，因此，短期將從調整商品結構著手，新增露營商品和露營商品限定的會員積點活動，並引進韓國知名露營品牌 KZM，以導入不同消費族群。

同時，振宇五金上半年新成立客服中心，期藉此優化服務品質，並提高消費者忠誠度。

振宇五金 8 月清水、楠梓雙店新開幕，使全台門市推進至 76 家，年底前預期再新增 3-5 家門市，中長期目標為全台展店達百店，除新點選址外，也將同步檢討並改善既有店業績。

另一方面，因應疫情後品牌迎接新氣象，振宇五金今年全門市服務人員的制服將更新，強化品牌對顧客的專業形象。