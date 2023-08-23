微星智慧充電樁 年底有望通過歐美認證

微星 (2377-TW) 參加今年 TAIROS 台灣機器人與智慧自動化展，展出一系列智慧 EV 停車系統，其中，今年初發表的 MSI 智慧電動車充電樁，近期有望先通過台灣認證，年底前拿到美國、歐洲認證。

微星打造的智慧 EV 停車系統，可提供汽車充電、全景監控、環境衛生三大功能，並結合 AMR 機器人自主移動消毒、機械手臂精準定位、充電樁車牌辨識、中控室遠端即時巡檢、360 度零死角拍攝、多屏串聯。

此次展出的產品包括 MSI 智慧電動車充電樁 EV AI、MS-C903 Intel Tiger Lake-UP3 精巧型智能工業電腦、MS-C902 Intel Alder Lake-P U-series 超薄型智能工業電腦、AMR Cobot 協作機器人以及智能防疫消毒機器人。

其中，智慧電動車充電樁 EV AI 輸出高達 14.4 kW，支援 Type 1 (SAE J1772)、Type 2 (IEC-62196-2) 充電介面，搭配 7 吋大螢幕，具備手機 App、行動支付、RFID 卡片感應、AI 車牌辨識、聯網管理等需求。

協理黃亞密表示，科技不僅是解決問題的關鍵，更是開創未來的鑰匙，在此次 TAIROS 台灣機器人與智慧自動化展示在人工智能、自動化、智慧城市等領域的成果。