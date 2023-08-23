存股族、存債族如何提高息收引網友熱議 高手FB、PTT曝攻略

台灣投資人瘋存 ETF，總人數接近 700 萬人，其中光是季配型台股 ETF 檔數就來到 18 檔，投資人數 284 萬人佔整體人數 4 成；此外債券 ETF 受惠美國聯準會升息，投資「美國政府公債」或「投資級公司債」的高殖利率債券 ETF 也吸引買盤湧入，足以見得國人對於「配息」商品的吸引力。

過往較積極的投資人會透過銀行信貸增加本金，或以股票作為擔保向銀行、證券商借款，但目前由於升息，銀行借款利率約 2.82% 至 5.15%；證券商不限用途款項借貸利率則視標的，但普遍利率約 6% 上下。因此就有不少人在網路分享「如何用低利率借到錢再投資」。

高手在 FB 股票質押社團及 PTT《Stock》版分享股票借款心得指出，證金公司在借款期間，只須繳交利息無須還本金，但仍要注意維持率在 140% 以上，最好可以到 180%。網友討論提到，在大多證券公司下單後，交割款（T+2）扣款後的中午左右，股票即可匯撥到證金公司借款，而款項則會在次日一早撥款。另外如凱基證券、富邦證券，將股票匯撥出券商，也是不收手續費的。

根據觀察，無論是 FB 社團或 PTT 網友討論的共同心得，都指出因為元大證金公司的借款利息非常低，最低只要 2.06% 起，而且到期才繳息並還本金，若要「借新還舊」也不用再拿新的資金投入，網友並說面對近期股市下跌，為避免維持率大幅波動，可以盡量將標的放在 ETF 較保險，損益的波動風險較低。

理財專家表示，投資人持有的高息商品，殖利率約在 4~6% 左右，例如元大美債 1-3（00719B）元大美債 1-3(00719B-TW) 在殖利率倒掛（即美國短天期公債利率高於長天期公債）的情況下，即有高的債息，且價格波動低等特色。若是透過證金公司最低方案 2.06% 起的利率，不但可運用資金變多，還可賺約 3% 左右的利息，因為是有擔保品的出借，相較利率風險也較低，尚算不錯的活化資金的方法。

專家也提醒，雖證金開戶借貸相對容易，但由於股票借款仍有因股價大幅波動而有斷頭的風險，因此選擇「低波動」的股票、ETF，或者近期熱門的債券 ETF 是相對保守的選擇，但想透過借款放大收益的投資人仍須留心帳戶的維持率，選擇合適自己風險承受度的標的。