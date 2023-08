低價戰火再起 京東首次調降免運費門檻

繼推出百億補貼後,京東 (09618-HK) 再次出招,在周三(23 日)下調自營商品免運費門檻。原本消費者在京東購買自營商品,訂單金額滿人民幣(下同)99 元才能免運費,目前門檻已降至 59 元,且京東 PLUS 會員享受無限免運費權益,不再需要運費券。

據《第一財經》報導,接近京東人士表示,相關系統規則在周三零點生效。京東調整運費標準後,消費者購買京東自營商品,除了圖書類商品,訂單金額滿 59 元就能免運費,圖書類商品仍維持滿 49 元免運費標準。消費者仍然可享受京東物流 211 限時達服務。

此外,京東也調整 PLUS 會員權益。會員權益升級後,京東 PLUS 會員將享受「無限免運費」權益。以往會員每月可領取五張運費券,抵減自營訂單運費,未來京東 PLUS 會員買自營商品可享無限免運費,不限次數、不限單價、不限額度。

自 2016 年以來,京東自營免運費門檻長期維持在 99 元,此番京東下調門檻,是京東首度調降自營免運費門檻。

京東調低自營免運費門檻與 PLUS 無限免運費,預估將投入不小成本。今年以來,京東持續推動低價策略,相繼推出京東百億補貼頻道、單件到手價功能、買貴雙倍賠服務等一系列措施。

京東採取的最新行動,顯示京東將繼續執行低價競爭。在第 2 季電話財報會議上,對於電商平台低價競爭的問題,京東執行長許冉表示:「不僅是電商平台,零售業務從誕生開始就非常注重低價,因此京東把成本效率和體驗作為核心經營理念。從京東的角度,我們非常期待更多的用戶可以在購買之前進行跨平台比價,因為我們對自己的供應鏈能力以及經營規模優勢所帶來的低成本和優質服務非常有信心。」

京東第 2 季財報顯示,營收為 2,879 億元,年增 7.6%,經營利潤為 83 億元,遠高於去年同期的 38 億元。歸屬於本公司普通股股東的淨利潤為 66 億元,也高於去年同期的 44 億元。