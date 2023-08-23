美FTC擬深入調查高通與車聯網晶片商Autotalks併購案

《Politico》援引兩位知情人士說法報導，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 將於周三 (23 日) 針對高通 (QCOM-US) 併購以色列車用晶片業者 Autotalks 的交易展開深入調查。

高通今年 5 月宣布將收購 Autotalks，後者主要生產車聯網通訊晶片，即所謂的 V2X，這項技術能夠讓傳統汽車和自動駕駛汽車與周遭環境溝通，高通將藉由旗下輔助和自駕產品「Snapdragon Digital Chassis」來提供這項技術。

然而，過程冗長的反壟斷調查恐怕會導致併購案延宕一年甚至更久。除了 FTC 以外，歐盟執委會上周也說，應多個歐盟成員國要求，高通與 Autotalks 的併購案必須獲得歐盟反壟斷機構批准。

歐盟執委會在聲明中表示，V2X 技術對於改善道路安全、交通管理、減少碳排以及部署自駕汽車來說至關重要，因此，確保設備商和基礎設施管理者等客戶，能夠以具有競爭力的價格和條件取得 V2X 技術，是非常重要的事情。

荷蘭反壟斷機構負責人 Martijn Snoep 則說，Autotalks 擁有充滿前景的技術和產品，可應用在開發汽車交通安全系統，併購案將使高通在這項領域占據主導地位，讓他們能夠輕鬆將競爭對手和替代產品擠出市場。

荷蘭反壟斷機構指出，目前應用在駕駛輔助系統的微晶片有兩套技術標準，而 Autotalks 是唯一一家有能力提供與兩套標準相容的晶片的公司，這筆交易恐將推高汽車交通安全系統的價格，同時導致品質下滑，並減少創新。

為了消除各國監管單位對交易的擔憂情緒，高通和 Autotalks 和宣布收購時強調已獲得許多第三方支持，包含汽車製造商福斯 (Volkswagen)、通用 (General Motors) 以及雷諾 (Renault)，還有零件商馬牌集團 (Continental) 與三星旗下的哈曼國際 (Harman International)。

不過，國際權威競爭法期刊 Global Competition Review(GCR) 表示仍有匿名者反對這筆交易，據知情人士說法，聯發科 (MediaTek) 是其中一家提出投訴的公司。

針對上述報導，高通拒絕置評，Autotalks 沒有立即回應置評請求，FTC 拒絕發表評論，聯發科發言人也沒有立即回應。