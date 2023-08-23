「越南版特斯拉」VinFast盤中一度暴漲近170% 市值突破1千億美元

越南電動車製造商 VinFast Auto ADR 周二 (22 日) 美股盤中一度漲近 170%，最高觸及每股 46.98 美元寫下盤中歷史新高，市值一度超車保時捷，成為全球市值第三的上市汽車股，僅次於特斯拉 (TSLA-US) 和日本豐田汽車。不過巴隆周刊同日報導呼籲投資人切勿追高。

截稿前，VinFast Auto 美股 ADR 周二盤中漲幅收窄至 115.76%，每股暫報 37.93 美元，市值報 881 億美元。該股稍早因波動過大而出現盤中第一次臨時停牌。

對此，巴隆周刊周二報導，該股巨大的收益對投資人來說就像蜜蜂之於花蜜，在錯失恐懼症 (FOMO) 的情況下投資人深怕錯過這波大幅漲勢，然而盲目跟隨並非是好事。

報導針對 VinFast 的漲勢分析指出，VinFast 在發行的 23 億股股票中只有一小部分可供交易，因此產生供需問題。另外，現在也沒有華爾街分析師的報告來幫助投資人進行財務預測和相對估值 (Relative valuation) 評估。

儘管如此，相對估值根本沒意義。VinFast Auto 尚未獲利也沒有正的自由現金流，但以稍早每股約 40 美元的價格計算，市值約為 900 億美元，不僅超車福特 (F-US) 汽車和通用汽車 (GM-US)，甚至也高於兩家公司市值總合。

目前 VinFast Auto 的市值大約是 Rivian(RIVN-US) 市值的四倍，也高於理想汽車 (LI-US)，其中 Rivian 銷量已逐步成長，而理想汽車是已開始獲利的電動車新創公司，銷量遠超 VinFast 或 Rivian。

數據顯示，VinFast 今年上半年出售約 1.13 萬輛電動車，Rivian 同期賣出約 2.06 萬輛車，而理想汽車售出近 14 萬輛車。

巴隆周刊上周三曾撰文指出 VinFast 股價過高，對 VinFast 的市值僅估 230 億美元，約合每股 10 美元，同時呼籲尚未入手 VinFast 股票投資人靜待日後發展，因為該股在未來幾個月、甚至不用這麼久就會看到大幅走低，該股走勢前景可能大大治癒這些有 FOMO 的投資人。