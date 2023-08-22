創新板擬開放信用交易 目標3~5年內申請家數衝80家

為壯大台股創新板規模，證交所再出招。證交所今 (22) 日宣布鬆綁創新板 6 大規定並擬開放信用交易。隨著創新板規模擴大，證交所今天也透露，預估全年送件家數將突破 15 家，力拚 3 到 5 年內申請家數朝 80 家邁進。

證交所董事會今天拍板通過，決議鬆綁「臺灣創新板」發行面及交易面等 6 大規定，包括刪除申請上市資本額條件、調整改列一般板的集保規定，並再度降合格投資人資格條件等。

證交所表示，考量創新板開板迄今已屆滿 2 年，且已掛牌公司 整體流動性及股權分散均達一定標準，證交所與主管機關溝通後已達成共識，將開放創新板股票得為融資融券與借券交易，並納入證券商辦理證券業務借貸款項及不限用途款項借款業務的融通範圍及適格擔保品。

證交所說明，目前包括錼創科技 - KY、泓德能源、雲豹能源、倚天酷碁、走著瞧、台灣虎航等 6 家公司在創新板掛牌交易；至於今年則有巨鎧精密、鴻華先進、金萬林、樂迦再生等 4 家公司申請創新板上市。

證交所指出，預計在今年底前還會有多家企業將陸續送件，包括數位雲端、綠能環保、生技醫療、半導體等產業類別公司，有助創新板規模持續擴增，預估全年創新板申請 送件家數有望突破 15 家。

證交所表示，為支持政府核心戰略產業推動方案，將持續協助具影響力及成長 潛力的創新企業加速進入資本市場，展現 Home Market 優勢，孕育支持新經濟發展。

此外，證交所也設定目標，規劃在 3 到 5 年申請送件創新板公司達 80 家，打造新經濟產業聚落