為台股引活水 證交所射三箭向外資招手

證交所今 (21) 日召開股東常會，董事長林修銘表示，今 (2023) 年將從三大策略著手，包括：持續到國際市場招商引資、繼續推行 ESG 及產業創新聚落，目標讓國際資金繼續進入台灣市場。

林修銘表示，過去一年受到俄烏戰爭、通膨等因素影響，讓台股市場遭遇強勁逆風，所幸台灣證券市場韌性強大，台股加權指數去年底封關收在 14137.69 點，股票總市值 44.27 兆元、成交值 59.57 兆元；另外，上市公司總營收 40.22 兆元。

林修銘進一步指出，今年以來外資買超台股已經超過 3400 億元，台股漲幅約 17.27%，比起其他市場台股相對穩健，展現出後後疫情時代的韌性。

另外，證交所總經理簡立忠也說，為讓台股交易制度更活絡，今年將研議「T+1 結算交割制度」，讓台股與國際股市更加接軌。

在引資招商部分，證交所今年以來陸續前往日本、越南、新加坡、泰國等市場引資，目標吸引更多國際投資者及企業參與，讓台股更加多元化，迎戰資本市場的國際盃。

而為因應產業創新與經營模式調整，證交所也將規劃調整部分上市公司的產業類別調整，將產業類別從現有的 29 項增加為 33 類，合計共有 47 家上市公司將進行產業類別調整，相關調整將自 7 月 3 日起實施。

證交所今天股東常會通過股利政策，每股將配發 2.7 元現金股息、1.3 元股票股利，合計每股將配發 4 元股利。