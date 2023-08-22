鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估上修至10.6元，預估目標價為310元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對統一超(2912-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.6元上修至10.6元，其中最高估值11.24元，最低估值10.32元，預估目標價為310元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|11.24
|12.36
|13.62
|最低值
|10.32
|10.51
|10.9
|平均值
|10.65
|11.56
|12.5
|中位數
|10.6
|11.42
|12.68
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|318,821,000
|350,398,000
|377,848,000
|最低值
|309,571,000
|318,842,000
|329,896,000
|平均值
|315,185,040
|333,438,810
|349,187,490
|中位數
|315,286,180
|333,880,770
|348,890,980
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|8.93
|8.52
|9.85
|10.14
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|290,434,137
|262,735,464
|258,494,907
|256,058,888
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2912/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。