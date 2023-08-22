鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估上修至1.32元，預估目標價為24.33元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.32元上修至1.32元，其中最高估值1.65元，最低估值1.13元，預估目標價為24.33元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1.65
|1.76
|1.84
|最低值
|1.13
|1.24
|1.45
|平均值
|1.38
|1.44
|1.68
|中位數
|1.32
|1.39
|1.74
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|67,605,880
|72,521,790
|73,024,360
|最低值
|61,638,000
|63,715,000
|68,400,580
|平均值
|64,027,150
|67,622,770
|71,720,260
|中位數
|63,701,100
|67,176,350
|72,900,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.1
|1.54
|1.43
|1.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|54,805,919
|57,897,440
|56,249,044
|54,522,618
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。