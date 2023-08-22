分析師：記憶體晶片市場復甦恐較預期更久

記憶體晶片幾乎廣泛被應用在各項電子設備當中，因此，此類半導體的價格趨勢是衡量需求的重要指標。儘管部分人士預期記憶體市況將回暖，但有分析師的報告顯示，記憶體晶片市場的反彈可能比想像中更慢。

量化交易公司 Susquehanna 分析師 Mehdi Hosseini 週一 (21 日) 指出，根據記憶體供應鏈知情人士透露，今年第三季 DRAM 均價較第二季下跌 5%，跌幅高於先前預估的 3%。

報告中指出，記憶體晶片表現不如原先預期，而且近期價格走勢似乎顯示，針對明年上半年記憶體市況復甦，市場普遍缺乏信心。

儘管近日人工智慧 (AI) 成為熱門話題，但多位業界人士均認為，由於基數過低，AI 對行業的影響有限。「說實話，AI 的影響沒那麼大。打個比方，並非我們企業的情況，比如說 AI 用途的本身可能佔企業營收的 0.1%，現在就算翻了 10 倍，也就變成 1%，其實對於整個體量來說，沒有太大的影響。」深科技證券部人士曾說。

儘管如此，Hosseini 仍給予記憶體大廠美光「正向」的股票評級。美光在先前財報中也表示，儘管中國當局的調查仍是重大阻力，但供過於求的情況正在改善，整個記憶體產業已經渡過營收低谷。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 先前於聲明表示：「長遠來看，美光的技術領先地位、產品組合和優異的營運，將繼續強化公司在不同成長市場的競爭地位。」