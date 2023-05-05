材料-KY新產能持續開出 4月營收再創新高年增1.24倍

國際市場醋片及絲束報價維持在高檔，材料 - KY(4763-TW) 在持續擴產及調高出貨價格挹注之下，營收也跟隨高速成長，材料 - KY 今 (5) 日公布最新營收，2023 年 4 月營收以 7.57 億元，再創新高，月增 12.88%，年增 1.24 倍。

材料 - KY 在 3 月營收以 6.7 億元創新高，加上 4 月數字後，今年前 4 月營收也以 23.17 億元創歷史同期新高，年增 1.03 倍。

材料 - KY 今天也公布自結單月稅後純益 2.07 億元，年增 75%，單月每股純益 2.86 元。

材料 - KY 已取得全球四大煙草公司訂單，除報價上漲外，也加開產能因應需求，預計 2023 年絲束產能將倍增，同時也已獲 2000 噸高價長約訂單，爲今年開出的新產能取得部分保障。預估 2023 年營收可望超越 65 億元。

材料 - KY 生產的絲束爲香菸濾嘴等應用，2022 年完成 3000 噸產能擴充，2023 年更將再擴充 1.7 萬噸，總產能提升到 3.7 萬噸，也就是說，到今年 4 月，材料 - KY 的絲束產能較去年同期提升幅度達到 100%。依產品組合來看，2022 年絲束產品占營收比重約 63%，在產能及市場需求的推升之下，公司預估 2023 年的比重將再衝高至 70%。

材料 - KY 另預計於 2023 年 6 月完成上游 3000 噸醋片的產能擴充。

材料 - KY 在 2022 年營收 42.69 億元，創新高，毛利率 39.43%，年增 9.41 個百分點，稅後純益 12.5 億元，年增 2.5 倍，每股純益達 20.72 元。