材料-KY首季財報亮麗 獲利再創新高 單季EPS 7.44元

材料-KY董事長王克璋。(鉅亨網記者張欽發攝)
材料-KY董事長王克璋。(鉅亨網記者張欽發攝)

材料 - KY(4763-TW) 持續向上游整合效益加上絲束和醋片產品國際需求走高，今 (11) 日公布 2023 年第一季財報，營收及獲利同創新高，單季毛利率飆升到 54.31%，稅後純益 5.21 億元，季增 48%，年增 34%，每股純益 7.44 元。材料 - KY 目前訂單能見度良好，今年訂單已陸續談妥

材料 - KY2023 年第一季營收 15.61 億元，創新高，毛利率 54.31%，季增 6.13 個百分點，年增 22.86 個百分點，單季稅後純益 5.21 億元，季增 48%，年增 34%，每股純益 7.44 元。

展望 2023 年，材料 - KY 指出，由於貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，地緣政治情勢變化，全世界供應鏈已重新排序，除絲束可望持續受惠外，濟南大自然亦看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。目前訂單能見度良好，今年度訂單已陸續談妥。

同時，材料 - KY 新的絲束產能已分別於 3 月及 4 月順利完成擴增，醋片產能也預計於今年 6 月擴增 3000 噸，成長動能可望延續到明年，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長，樂觀期待今年全年營運成果。

材料 - KY 在 2022 年營收 42.69 億元，創新高，毛利率 39.43%，年增 9.41 個百分點，稅後純益 12.5 億元，年增 2.5 倍，每股純益達 20.72 元。

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