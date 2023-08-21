〈車市〉8月機車龍頭恐不保？三陽緊急加碼迪爵125補貼

光陽 KYMCO 日前祭出史上最優惠，GP125 鼓煞版價格下殺至 39800 元，將購車門檻壓低至不到 4 萬元，引發二大機車品牌光陽、三陽競爭白熱化，由於正處暑期機車銷售旺季，三陽 (2206-TW) 今 (21) 日急宣布迪爵 125 破天荒最高補助 23800 元，亦即較原本給的補助再多出 3000 元，車價降至近 4 萬元，8 月能否藉此穩住銷售冠軍，有待觀察。

光陽 8 月無預警給出 GP125 鼓煞版 4 萬元有找，成為近來機車市場最熱門的話題，三陽迪爵 125 也提出最高補助 20800 元因應，據監理所機車掛牌資料，8 月前 10 日 GP125 銷售近 9400 台，仍低於三陽逾 1.2 萬台。

不過，隨著時序即將進入暑期尾聲，機車買氣進一步升溫，法人預料光陽在 8 月中旬過後銷量正加速拉升，此次三陽加碼車價再直扣 3000 元，顯然遇上不小的壓力。

三陽連 15 個月居機車市場銷售冠軍，面對光陽來勢洶洶甚至有意一舉奪回龍頭地位，也不甘示弱，今早最新宣布，迪爵 125 破天荒最高補助 23800 元，亦即再加碼直扣車價 3000 元。

三陽說明，補助的 23800 元為三陽購車金 14500 元 (直扣)，再加碼 3000 元 (直扣)，以及政府環保署汰舊補助 2000 元、政府汰舊換新貨物稅減免 4000 元、廢車回收 300 元等合計。

累計前 7 月，三陽在國內市場共銷出 166922 台，市占 38.7%，其次為光陽 113957 台，年增 26.4%，山葉 77560 台，年增 18.0%，gogoro 29382 台，年增 6.8%，總市場達 431124 台。