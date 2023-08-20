〈台股風向球〉3大因素 牽動盤勢強弱

台股上周持續下跌 219.94 點，收在 16381 點，周線連 3 黑，跌破 5 日線，也有朝半年線位置 16300 點附近下探支撐的態勢，法人認為，第三季傳統出口旺季不旺，暫難脫盤整盤，而 24 日 NVIDIA 財報將公布、Jackson Hole 全球央行年會登場，是左右台股短線強弱勢的重要訊息，但也須同時留意中國房地產市場的負面發展，恐牽動整體亞股氣氛。

三大法人上周在集中市場連續賣超 3 周，單周賣超擴大至 671 億元，其中，外資賣超 702 億元，是主要的賣壓來源，創去年 9 月以來單周最大賣超。

不過，投信一周大買 195 億元，對大盤提供一定的支撐力道。

觀察外資主要賣超標的，以金額來看分別為台積電 (2330-TW) 和緯創 (3231-TW) 均超過 100 億元，元大台灣 50(0050-TW) 達 57 億元，廣達 (2382-TW)54 億元，鴻海 (2317-TW)44 億元，聯電 (2303-TW) 和金像電 (2368-TW) 均逾 20 億元。

投信方面，買超主要標的有智原 (3035-TW) 逾 21 億元，金像電 18 億元，廣達、健鼎 (3044-TW) 均逾 14 億元，川湖 (2059-TW)11 億元，建準 (2421-TW) 近 9 億元，顯然有意趁著 AI 相關族群回檔之際，逢低承接。

法人指出，NVIDIA 財報於 24 日公布，為本周大事件之一，若繳出高於預期好成績，有利 AI 族群再度領頭上攻。

另一方面，美國聯準會 (FED) 主席鮑威爾將於 25 日 Jackson Hole 全球央行年會上發表演說，在美國持續有升息壓力下，預料市場將先觀望。

但須留意，中國房地產龍頭商碧桂園傳出債券違約，而曾是中國第二大房地產商的恒大，也在美國申請破產保護，投資人憂心，是否逐漸形成中國的雷曼時刻，法人認為，目前暫不需過度恐慌，但發展的不確定性高，將連動整體亞股走勢。

永豐投顧進一步說明，由於中國經濟疲弱影響、歐美利率高掛，影響終端需求傾向保守，第三季旺季不旺，相關指標股如台積電、創意 (3443-TW)、聯詠 (3034-TW) 和譜瑞 - KY(4966-TW) 等股價直落，雖技術指標已達超賣區間，惟尚無上攻力道。

從技術面來看，加權股價指數已跌破 16600 點 M 頭頸線位置，目前在半年線 16,300 點附近試探支撐性，若 16300 點不守，很可能完成 M 頭型態，滿足位置則在 15800 點，但永豐投顧認為，產業回暖時間點可能延宕至第四季，持股需有耐心，需求一旦啟動，百業待發，目前台股已跌千點，日 KD 在 20 以下，建議反向操作，逢低布局。