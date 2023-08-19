鉅亨速報 - Factset 最新調查：中華電(2412-TW)EPS預估上修至4.96元，預估目標價為119元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中華電(2412-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.96元上修至4.96元，其中最高估值5.1元，最低估值4.82元，預估目標價為119元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|5.1
|5.35
|5.45
|最低值
|4.82
|4.89
|4.95
|平均值
|4.95
|5.06
|5.15
|中位數
|4.96
|5.02
|5.13
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|226,002,590
|231,729,000
|236,763,000
|最低值
|214,990,000
|222,782,000
|231,795,680
|平均值
|222,530,360
|228,830,320
|235,179,230
|中位數
|224,311,730
|229,673,740
|236,079,120
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.7
|4.61
|4.31
|4.23
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|216,739,234
|210,477,948
|207,608,998
|207,520,061
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2412/financials/ratios
最新相關新聞
- 〈台股盤前要聞〉台股重挫失守季線、台積電7月營收攀半年高 今日必看財經新聞
- 〈電信三雄財報〉中華電坐穩獲利王 前7月EPS 2.93元飛越財測
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中華電(2412-TW)目標價調降至120元，幅度約5.36%
- 〈AWS台灣高峰會〉建立物聯網生態系 瑞昱、中磊等台廠助陣
- 〈勞動基金績效〉勞動基金也搭AI熱潮 廣達躍居勞退基金前10大持股
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。