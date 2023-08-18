恒大爆雷後高層仍領人民幣千萬年薪？恒大最新回應來了

中國恒大 (03333-HK) 爆雷後，高層等仍領取人民幣千萬年薪引發外界爭議，對此恒大表示，按香港財務會計規則，即便期權無法兌現，也需要按照期權發放時的評估價值分攤計入薪金，因此顯得年薪很高，但這並非真實收入。

據《券商中國》報導，恒大周三（16 日）在港交所發布 2021 年、2022 年 ESG 等報告，揭露高層薪酬，顯示截至去年 12 月 31 日，恒大集團董事與最高行政人員酬金總計為人民幣（下同）7,995.2 萬元。

恒大董事會主席許家印去年的薪酬是 12.6 萬元，2021 年是 25.2 萬元。已經離職的恒大前總裁夏海鈞 2022 年領取 2 ,123.1 萬元。

恒大在去年 7 月 22 日發布公告，因涉及恒大物業 134 億元存款質押被相關銀行強制執行事項，夏海鈞、執行董事兼財務長潘大榮等人已被要求辭任。

夏海鈞曾經是許家印的大將，夏海鈞在 2021 年與 2020 年的薪酬分別高達 2.02 億元和 2.04 億元，年薪超過所有高層，曾被業界稱為房地產「打工皇帝」。

因此，在恒大爆雷後，夏海鈞等高層仍領取千萬年薪引發外界爭議。

恒大對此在周四表示，相關報導有誤。按照香港財務會計規則，即便期權無法兌現，也需要按照期權發放時的評估價值分攤計入薪金，因此顯得年薪很高，實際上並非高層真實收入。

以夏海鈞的薪資為例，年報顯示 2022 年薪資為 2,123 萬元，包括薪資 0.7 萬元、董事袍金 13.4 萬元、期權收入 2,108 萬元，但 2,108 萬元期權收入無法兌現。

恒大自 2021 年下半年爆雷以來，便啟動機構精簡、裁員及大幅降薪工作，其中總部部門從 31 個精簡至 11 個，總部管理人員從 2,176 人砍至 617 人，總裁和常務副總裁級別月薪降至 1 萬元。