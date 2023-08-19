取消「封鎖」功能 X用戶恐遭垃圾文浪潮淹沒

X 公司 (前名推特) 取消一個長久以來的關鍵安全功能，再度引發爭議，X 老闆馬斯克 (Elon Musk) 周五 (18 日) 發布推文，稱 X 用戶將無法封鎖「不受歡迎的關注者」的評論，只能封鎖該關注者對自己的傳訊。

推特帳號「矽谷特斯拉車主俱樂部 (Tesla Owners Silicon Valley) 在推特上詢問「封鎖某人或使某人噤聲，這合理嗎？」接著，馬斯克回應稱「封鎖」功能將不再是「功能」。

自去年以 440 億美元收購推特以來，馬斯克徹底改革該公司，解聘許多員工、恢復先前冷凍的帳戶，近期還將該公司與平台更名為「X」。馬斯克目前尚未提供取消「封鎖」功能的理由和時間表，僅在後續回應稱該功能「沒有意義」，且「噤聲」功能仍然可用。

「封鎖」功能用以確保用戶的發文中不遭仇恨言論和騷擾言論入侵，也不會出現在其他人推文中，而「噤聲」功能只能防止用戶個人看到不想看的回應，無法阻止其他人看到該回應。

推特用戶長期以來偏愛用「封鎖」功能抵制廣告。

幣安執行長趙長鵬則另發推文表示，X 公司應該將注意力移到其他地方。(趙長鵬是 X 公司的投資者) 「在取消封鎖功能之前，X 公司應該要真正解決機器人和垃圾推文的問題。」他說。

長期媒體和廣告高階管理人 Louis Jones 認為，馬斯克最新舉措非常令人擔憂，因為用戶可能會被垃圾郵件、威脅和其他有害內容淹沒。Louis Jones 目前服務於品牌安全研究所 (Brand Safety Institute)。

他認為馬斯克對言論自由的寬鬆態度恐產生雙重效應，使平台上霸凌現象更常見，讓被霸凌者更不敢暢所欲言，不利於 X 的長遠發展。