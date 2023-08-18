外資創3個月來最長連續賣超 航空、AI成提款機

由於美國持續有升息壓力，而中國大型房地產商ㄏㄥˊ大集團、碧桂園陷入財務危機，市場不確定性快速升溫，台股加權指數今 (18) 日下跌 135.35 點，以 16381.31 點作收，三大法人合計賣超 300.73 億元，其中外資賣 244 億元，為連 7 賣，為 5 月中旬以來最長連續賣超，主要賣超集中在 AI 指標股和航空雙雄。

三大法人今日合計在集中、店頭市場賣超達 300.73 億元，以外資賣超 244.13 億元最多，為連 7 賣，自營商也賣超 73.73 億元，僅投信買超 17.13 億元，為連 12 買。

其中，在集中市場，外資賣超 195.99 億元，投信買超 14.76 億元，自營商賣超 61.13 億元；而在店頭市場，外資賣超 48.14 億元，投信買超 2.37 億元，自營商賣超 12.6 億元。

外資今日賣超前 10 大標的依序有緯創 (3231-TW) 達 2.68 萬張，長榮航 (2618-TW)1.4 萬張，華航 (2610-TW) 近 1.3 萬張，英業達 (2356-TW)12.6 萬張，友達 (2409-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW) 均逾 1.1 萬張，開發金 (2883-TW)、神達 (3706-TW) 和廣達 (2382-TW) 均超過 9000 張，仁寶 (2324-TW)8600 張。

而外資買超前 10 大標的分別為長榮 (2603-TW)、富邦越南 (00885-TW) 均超過 9000 張，元大金 (2885-TW)、定穎投控(3715-TW)6000 張之上，陽明(2609-TW) 和中鋼 (2002-TW) 分別為 5000 張左右，富邦特選高股息 30(00900-TW) 達 4800 張，力積電(6770-TW)、新光金(2888-TW)、聯電(2303-TW)4000 張上下。

投信方面，買超前 10 大標的有裕民 (2606-TW)1600 張，金居 (8358-TW)、旺宏 (2337-TW)、健鼎 (3044-TW)、永豐金 (2890-TW) 和中信金 (2891-TW) 在 1100 張上，合晶 (6182-TW)900 張，金像電 (2368-TW)、京元電子 (2449-TW) 和華通 (2313-TW) 在 800 張上下。

投信賣超前 10 大標的有元太 (8069-TW) 近 4000 張，長榮航近 2000 張，南亞科 (2408-TW)1500 張，合勤控 (3704-TW)1200 張，台積電 (2330-TW) 和威盛 (2388-TW) 在 1100 張上下，東元 (1504-TW) 近 750 張，欣興 (3037-TW)、漢翔 (2634-TW) 和友達達 600 張上。

法人指出，由於市場擔憂通膨問題和美債標售，使近期美國公債殖利率上揚突破 4%，對股市也產生資金收縮的現象，近日又有中國大型房地產商陸續出現財務危機，預期台股短線將處半年線附近整理。