〈台股盤後〉紅翻黑收跌135點 航運股一枝獨秀撐部分人氣

在美國持續有升息壓力，而中國最大房地產商碧桂園陷入財務危機、中國恆大集團赴美申請破產保護下，市場不確定性快速升溫，台股加權指數今 (18) 日盤中由紅翻黑，終場下跌 135.35 點，以 16381.31 點作收，成交值 3802.22 億元，多數族群走弱，靠著航運族群撐起部分人氣。

由於巴拿馬運河水位降至歷史新低，超過百艘船舶排隊中，巴拿馬型船舶運價飆漲，推升散裝航商今日股價狂飆，新興、四維航、中航和裕民均攻上漲停，台航、慧洋 - KY 漲逾 8%，正德漲近 7%，並連動其他海運股表現，中櫃、萬海均漲近半根停板，榮運、志信、台驊投控、陽明等穩居在盤上，漲逾 2%。

不過，多數族群下跌，AI 概念指標股大跌，緯創跌超過 8%，技嘉、廣達均跌逾半根停板，緯穎、英業達跌逾 4%。

觀光族群同樣受到衝擊，燦星旅跌 7%，五福跌 6%，易飛網跌近半根停板，鳳凰、山富、雄獅、六福等跌幅 2% 左右。

而資安族群中，安瑞 - KY、其陽跌半根停板上下，零壹跌近 3%，安碁資訊跌 1.5%。

從個股來看，部分仍有買盤進場，聯德、迎廣、鼎基、光環、新建、鼎天、兆遠亮燈漲停，家登漲 7%，光隆精密 - KY、統一實、營邦等漲半根停板，多頭火種維繫一定熱度。

不過，也有不少是漲多拉回，湧德跌停，華星光、智原跌 8%，仁寶、建榮、川湖跌半根停板。

統一投顧指出，美國聯準會 (Fed)16 日公布 7 月會議記要顯示，因通膨有顯著升溫風險，而對抗通膨仍是目前聯準會首要目標，因此，未來有升息的可能性。

而隨著信評機構降評美債和 10 家中小型銀行的信用評等、中國爆發房市及金融機構問題，金融風險擔要再起，使全球股市回檔。