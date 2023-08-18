【量大強漲股整理】AI股回檔，有機會在下周發動?關鍵訊號看什麼?

聯準會仍可能升息消息傳出、中國碧桂園陷入財務危機、中國恆大集團赴美申請破產保護下，三大不確定因素快速升溫，台股由紅翻黑，終場下跌 135.35 點，以 16381.31 點作收，成交量 3802.22 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 195.99 億元；投信買超 14.76 億元；自營商賣超 61.13 億元，三大法人合計賣超 242.36 億元。

台股今日在航運股帶動下，最高來到 16583 點，但向上遇 10 日線反壓，盤中最低來到 16344 點，上沖下洗震盪高低逾 200 點，(2330-TW) 台積電、(2317-TW) 鴻海、(2454-TW) 聯發科，今日均在平盤震盪，雖然多頭在半年線附近積極抵抗，本周多次回測半年線有撐；8/23 下周三輝達公布財報，市場預期今年 AI 晶片「H100」賣爆 165 億美元（約台幣 5266 億），外資圈上調【輝達】目標價 800-1000 元，所以 AI 股今天劇烈震盪，主要是清洗浮額後，才有機會在下周發動攻勢；投信買不停，接連買超 12 天，合計 362 億元、八大官股連 8 買，共 282 億元，台股在此醞釀打底，有機會在 Q3 季底前，走出先蹲後跳格局。

個股方面，AI 概念股再度陷入修正，(2382-TW) 廣達、(3231-TW) 緯創、(2324-TW) 仁寶，跌幅偏重，PCB 個股，(2368-TW) 金像電、(3044-TW) 健鼎，也向下修正；因此，資金轉進航運，巴拿馬型船舶運價飆漲，(2605-TW) 新興 、(5608-TW) 四維航、(2612-TW) 中航和 (2606-TW) 裕民，均攻上漲停。

而 AI 股回檔之下，有【戲】可期嗎?

關鍵訊號看甚麼? 緯創，該怎麼解讀

影片中分享給你知道!!

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8/18 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(3308-TW) 聯德

(6117-TW) 迎廣

(2606-TW) 裕民

(2516-TW) 新建

(2617-TW) 台航

(2637-TW) 慧洋 - KY

(2374-TW) 佳能

(2457-TW) 飛宏

(3051-TW) 力特

(3043-TW) 科風

8/18 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(3306-TW) 鼎天

(3680-TW) 家登

(3234-TW) 雙鴻

(2641-TW) 正德

(3693-TW) 營邦

(4147-TW) 中裕

(6829-TW) 千附精密

(4207-TW) 環泰

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