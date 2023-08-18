〈台股盤前〉2大不確定性籠罩 台股空襲警報未解 短線勿貿然追高

美國聯準會放鷹重挫股市多頭氣勢，美股四大指數 17 日全數收黑，研判台股繼續震盪整理機率大。法人認為，台股在獲得半年線支撐後，雖有機會反彈上攻，但因中國經濟下行風險，以及美國貨幣緊縮壓力下，兩大利空籠罩讓股市空頭警報尚未解除，短線反彈宜適度調節，勿貿然追高。

聯準會會議紀要透露繼續升息的可能性，加上美債殖利率攀升，讓美股多頭繼續承壓，美股四大指數 17 日同步下跌作收。

台股 17 日在 AI 類股、航運、觀光等類股支撐下，帶動指數由黑翻紅小漲作收，終場小漲 69.88 點收在 16516.66 點，上漲 69.88 點。成功守住半年線支撐點。

台股先前在 AI 股領軍下，帶動指數攻上萬七後的波段新高，但隨著 AI 漲多回檔修正，目前籌碼凌亂持續拉回整理，加上外資持續匯出，自營商也同步調節台股，以此態勢研判，多頭短線難有施展拳腳的空間，即便反彈力道也相對有限。

觀察外資及自營商動態，自 8 月以來均以賣超居多，僅投信逆勢買超，指數在回測半年線後雖反彈向上，但漲勢不大，加上 AI 族群面臨漲多回檔壓力，外在又有中國經濟疲弱及美國貨幣政策外在因素干擾，大盤上攻仍有壓力，部分漲多個股可適度獲利了結，勿貿然追高。