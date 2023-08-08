巴菲特寶刀未老！波克夏股價創歷史新高

「股神」巴菲特執掌的波克夏 (Berkshire Hathaway) 日前公布上季營業利益優於市場預期，且現金儲備回升到歷史高點附近，帶動周一 (7 日) 股價跳漲至歷史新高。

波克夏 B 股 (BRK.B-US) 周一上漲 3.6% 至每股 362.58 美元，是去年 11 月以來最大單日漲幅，帶動股價攻上歷史新高收盤價，一舉突破去年 3 月寫下的紀錄。該股今年來約上漲 17%，和大盤標普 500 的表驗相當。

波克夏 A 股 (BRK.A-US) 也創歷史新高，上漲 3.41% 至每股 551920 美元。

Edward Jones 分析師 Jim Shanahan 說：「我們仍認為波克夏是多元資產組合中值得擁有的個股，主因是其防禦的特質。過去 9 到 12 個月以來，隨著利率走高，波克夏的獲利展望大幅改善，現金餘額也回到歷史高點附近。」

旗下有鐵路、公用事業、能源、保險等各項事業的波克夏上周六公布第 2 季財報，營業利益年增 6.6% 至 100.4 億美元。其中保險承銷獲利躍增 74%，主要受益於併購 Alleghany 公司。

此外，在聯準會 (Fed) 積極升息下，波克夏囤積美國短天期公債的現金投資收益也頗有進展。巴菲特曾透露，他每周一買進價值 100 億美元的 3 個月和 6 個月期美國公債。

波克夏的現金儲備回升到 1473.8 億美元，接近歷史高點，且遠高於第 1 季的 1306.2 億美元。

彭博分析師 Matthew Palazola 表示，波克夏約 90 億美元的營業利益優於預期，反映 Geico 等保險事業強勁、固定收益投資成長，都幫助抵銷了鐵路事業獲利下滑。

波克夏是標普 500 非科技類成分股企業中規模最大的公司，其股價登上新高，不但凸顯股市漲勢的廣度，也反映對美國經濟的樂觀看法。

這家位於內布拉斯加奧馬哈的控股公司，經營和投資的領域遍布美國經濟各領域，舉例來說，企業透過柏林頓北方聖塔菲鐵路公司 (BNSF) 的鐵路網運輸貨物，消費者居住在建商 Clayton Homes 興建的社區，家中牆壁使用 Benjamin Moore 的油漆，喜歡吃 Dairy Queen 的 blizzard 冰風暴。

CFRA 分析師 Cathy Seifert 說：「波克夏可說是美國整體經濟的某種縮影，或許也可說是整體市場的縮影。」

波克夏今年隨著美股大盤反彈而上漲，而該公司持有的蘋果 (AAPL-US) 股票也是功臣之一。

蘋果目前是波克夏股票組合中最大持股，財報顯示，波克夏未實現投資收益接近 260 億美元，其中大部分來自蘋果持股。由於蘋果第 2 季上漲近 18%，波克夏的蘋果持股也水漲船高。

Edward Jones 的 Shanahan 說：「蘋果今年的漲勢，絕對有助於波克夏的股價走勢，雖然這不是唯一的帶動原因。」