阿里大文娛轉虧為盈 前景看好?

阿里巴巴大文娛一直以來被市場評價為缺乏內容，具備阿里的流量、資源卻仍持續虧損。不過，在阿里巴巴架構重組後的首個季度，大文娛意外扭虧為盈，前景也有望改善。

阿里大文娛自 2016 年組建至今連年虧損，2018 年曾虧損達 214 億，在 2019 年也虧損 158 億。不過，截至今年 6 月 30 日的季度中，阿里巴巴收入 2341.56 億元，年增 14%，其中阿里大文娛集團貢獻 53.81 億元收入，年增 36%。

阿里大文娛集團業務以優酷、阿里影業、大麥網為三大核心，涵蓋線上影片、電影以及戲劇、音樂演出等文化娛樂領域。

阿里大文娛在這一季實現轉虧為盈，主要歸功於線上娛樂業務成長及線下娛樂業務強勁復甦，阿里巴巴影業和大麥網實現了亮眼的表現。此外，阿里影業的成長也受惠於中國票房需求強勁。

阿里影業已經連續三個財年實現調整後 EBITA 盈利，虧損收縮且收入增加的主因是公司對內容方面的持續投入，使電影和電視劇在質量和數量上也得到拉升。

而隨著線上半年下演出市場表現強勁，大麥網作為該產業領頭羊，不僅擁有過億註冊用戶，更是體育賽事最大的系統服務提供商。大麥網屬於一級票務平台，多為自營模式，特點就是價格固定並聚合了大量演出、賽事主辦方或出品方，有較強演出資源儲備和獲取的能力。

不過，優酷方面，從財報來看，該公司第二季總訂閱營收年增長 5%，看似增長，但對比上一季的 13% 來說，增長實際呈下滑狀態。

隨著長影片產業的會員增長已經進入存量競爭階段，優酷是否能夠扭虧為盈仍沒有定論。隨著阿里大文娛尋求上市，優酷必須找到關鍵的成長方式，否則恐怕將陷入被合併進阿里影業的境地。