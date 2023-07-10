〈陸港盤後〉 阿里巴巴不確定性消除 A股三大指數齊揚

中國 A 股市場三大指數週一（10 日）收盤同步走高，利多包括螞蟻被罰人民幣（下同）逾 71 億元，代表阿里巴巴 (09988-HK) 面臨的不確定性消除，且美國財長葉倫訪中有望為美中競爭關係帶來「經濟護欄」。

滬指週一收盤漲 0.22% 報 3,203.7 點，深成指漲 0.5% 報 10,942.83 點，創業板指漲 1.37% 報 2,198.86 點；兩市成交額合計 7,614 億元，「北向資金」淨流入 12.3 億元。

媒體類股大幅拉升，影視股表現亮眼，旅遊餐飲、電力、燃氣、零售、釀酒等族群齊揚，保險、汽車、半導體等類股同步走低。

香港恒生指數週一收盤漲 0.62% 報 18,479.72 點，恒生科技指數漲 1.13% 報 3,945.11 點。

阿里巴巴在香港的股價週一收盤勁揚逾 3%。中國人民銀行（央行）、國家金融監督管理總局、證監會上週五晚間分別公布處罰，對螞蟻及旗下機構處以逾 71 億元罰款。

據《第一財經》報導，分析師認為，螞蟻完成整改，未來申設金控公司、申請徵信等業務牌照的進度，可能會加快。

此外，《彭博》指出，葉倫訪中有望為美中競爭關係帶來「經濟護欄」。葉倫在週日表示，她試圖讓中國新經濟領導班子相信，美方無意尋求針對中國的「經濟優勢」。 儘管拜登政府加強管制對中出口，且正在考慮限制美企對外投資，但葉倫強調，華府採取的措施有「針對性」，只是為了維護國家安全。

葉倫說，不可能一次訪問就化解所有挑戰，但她預料此行有助於美方與中國新經濟領導班子建立一個具有韌性、富有成效的溝通管道。

中國財政部則在週一表示，中方在會談中再次重申在取消對華加徵關稅、停止打壓中國企業、公平對待兩國雙向投資、放寬對華出口管制、取消涉疆產品禁令等問題上的關切，希望美方切實採取行動，回應中方在兩國經濟關係中的重大關切。