北極星-KY攜全球適應性聯盟 展開二/三期腦癌臨床試驗

北極星藥業 - KY(6550-TW) 宣布，旗下新藥 ADI-PEG 20 與全球適應性研究聯盟 (GCAR) 攜手，在 GBM AGILE(全球腦膠質瘤適應性臨床創新試驗體系) 平台啟動二 / 三期臨床試驗；適應症為治療多形性神經膠質母細胞瘤。

GBM(多形性膠質母細胞瘤) 是極為難治的腦癌，而 GBM AGILE(全球腦膠質瘤適應性臨床創新試驗體系) 是以患者為中心的革命性平台試驗，主要是評估治療新診斷和復發性 GBM 的多種療法。

該平台試驗為腫瘤反應調整、隨機分配和無縫接軌的臨床二 / 三期試驗，可同時評估不同藥物合作夥伴的多種治療方法或治療組合，藉此加快確認多形性神經性膠質母細胞瘤患者的有效治療方法。

北極星董事長陳鴻文指出，該平台經 FDA 證實其科學性和可行性，公司與各大腫瘤醫院合作，將能更快推進試驗，並希望 ADI-PEG 20 藥物在二 / 三期試驗中能夠展現療效，為神經膠質母細胞瘤患者帶來新的治療選擇。

北極星表示，GBM AGILE 試驗最初在 2019 年 7 月展開，至今已篩選超過 1500 名患者。該治療方案將在美國、加拿大、 歐洲和澳洲的臨床試驗中心進行評估。其中，ADI-PEG 20 組將招募新診斷和復發性的 GBM 患者。

北極星表示，旗下新藥 ADI-PEG 20 是針對腫瘤細胞在新陳代謝上的創新生物藥，適應症包括多種不同癌症。其中，GBM(多形性膠質母細胞瘤) 不僅難治，至今沒有特別有效的方法，平均存活期大約一年半。