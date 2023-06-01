〈晶技展望〉看好車用頻率元件Q3起需求大增 將成強大成長動能

台灣頻率元件龍廠晶技 (3042-TW) 在汽車應用占比已達營收的 15%，在目前對車用市場的需求看好在第三季回升，加上晶技的寧波車用產品專用產品生產公司在今 (2023) 年下半年完工投產，也將成為支撐晶技的下半年業績成長重心。

以目前晶技車用頻率元件出貨量來看，已取得在全球車用頻率元件市場 10% 的市占率。同時，晶技在浙江寧波新設立晶創科技新廠，預計今年第四季進入量產，同時，在此一投資案完工的挹注產能之下，目標在 2025 年營收占比倍增到 30%。

晶技車用頻率元件出貨穩定成長，目前在全球市占約 10%、排名第三，隨著晶創以專用生產線開拓車廠及 Tier1 汽車電子廠，隨著新廠、新產能加入後，市占可望加速提升。同時，晶技提出對車用頻率元件產品區塊的成長寄予厚望，目標在 2025 年達成車用頻率元件營收占比倍增到集團營收的 30%，等於較去年的約 15% 占比倍增。

晶技新成立晶創科技，目前自有產能設在同爲晶技子公司的寧波台晶電子廠區內獨立生產，每月產能將擴大至 6000 萬顆，晶創在浙江寧波取得 33 畝建廠用地建廠，興建中的新廠預計 2023 年第四季每月開出 6000 萬顆新產能，後續將擴充至每月 2 億顆的產能。

就晶技頻率元件產品應用別來看，車用產品毛利率高 45%，晶技透過廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 等 EMS 廠打入美系電動車供應鏈，也進入鴻海 (2317-TW) 等積極發展電動車的科技廠。

晶技指出，全力拓展車用產品銷售，除打進美系電動車廠供應鏈，也獲歐系 Tier 1 汽車電子廠納入，成為供應鏈成員之一，以目前晶技車用元件出貨量來看，已取得在全球車用頻率元件市場 10% 的市占率。

此外，晶技 2022 年全年營收 131.7 億元，毛利率 38.2%，年增 1.29 個百分點，稅後純益 28.06 億元，年減 9.99%，爲歷史次高獲利紀錄，每股純益 9.06 元。股東會已經通過配發每股 7 元股息，預計在 7 月初除息，股東在 7 月底可以拿到股利。

依今天的晶技開盤價 90.3 元計算，每股 7 元現金股利的股息殖利率爲 7.75%。