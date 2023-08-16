〈陸港盤後〉中國70城新屋房價加速下跌 A股三大指數走低

中國 A 股市場三大指數周三（16 日）收盤同步走低，滬指跌 0.82%，中國 7 月房價連續第二個月下跌，顯示房地產市場持續低迷，給這個世界第二大經濟體帶來壓力。

滬指周三收盤跌 0.82% 報 3,150.13 點，深成指跌 0.94% 報 10,579.56 點，創業板指跌 0.73% 報 2,132.97 點；兩市成交額合計人民幣 7,042 億元，「北向資金」淨流出 46.39 億元。

人工智慧（AI）、算力、雲端運算、信創等 TMT 概念股集體下挫，半導體、汽車、媒體等類股均走低；房地產、券商等族群逆勢走高。

香港恒生指數周三收盤跌 1.36% 報 18,329.3 點，恒生科技指數跌 1.27% 報 4,126.13 點。

中國國家統計局周三公布的數據顯示，7 月 70 座城市的新屋價格（不含保障房）下降較前月下跌 0.23%，跌幅大於 6 月的 0.06%。數據顯示，中古屋房價跌 0.47%。

中指研究院市場研究總監陳文靜表示：「8 月房地產市場降溫的情況尚未緩解，短期內市場低迷局面可能會持續，因為各地還需要一段時間才會提出支持政策。」

建商需要銷售和房價回升，以緩解信用危機。曾是中國銷售額最大建商的碧桂園，8 日坦承付不出兩筆合計 2,250 萬美元的債券利息，進入 30 日寬限期，引發市場恐慌。業界人士指出，碧桂園的建案數量是恒大集團的四倍，萬一碧桂園違約，事態恐怕比恒大更嚴重。

據《彭博》計算，7 月全國住宅銷售價值較 6 月銳減 43% 至人民幣 6,545 億元（900 億美元），為近六年來最難看月度銷售額。