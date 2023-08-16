許家印離婚了? 中國恒大回應來了

網傳「許家印離婚」，中國恒大 (03333-HK) 於周一（14 日）晚間公布一系列公告，丁玉梅被稱為「獨立於本公司及其關聯人士的第三方」，並未被列為許家印的配偶，對此恒大表示：「不清楚，沒有消息」。

據《證券時報》報導，在恒大揭露的 2021 年年報中，丁玉梅的身份為董事局主席許家印配偶。此外，在 2021 年底，許家印與丁玉梅共同出售中國恒大 12 億股股票，作為一致行動人，持有比重從 76.69% 降至 67.87%。

外界懷疑此舉可能是「技術性離婚」，丁玉梅可在財務上與許家印分割，以規避債務等問題。那麼，許家印是否已經離婚？目前仍無法證實。法律人士認為，即便丁玉梅離婚，可能還是躲不掉婚內債務問題。

一位權威法律人士表示，中國法律規定，縱然丁玉梅離婚，在婚內產生的共同債務，依然要共同償還，離婚無法把個人債務與夫妻共同債務分開。

公開資料顯示，丁玉梅 1957 年 1 月出生於安徽濉溪縣丁姜樓村，大學畢業後被分發到河南省舞陽鋼鐵公司上班，與同樣分配這家公司的許家印相識，並結為夫妻。

丁玉梅在婚後帶著一對兒子南下深圳，陪許家印創業。許家印在一次採訪中回憶，一家四口住逼仄的出租屋，夏天連電風扇都捨不得開。

許家印說：「她有學歷，有自己的事業，但是為了照顧我，都放棄了。」他並說：「我欠她太多，婚後這麼多年，我們有吵架，但從沒真正翻過臉。別的我不敢說是公司第一，但我們夫妻的感情，不自誇的說，一直是恒大人學習的榜樣。」