葉倫將美債違約大限日推遲到6/5

美國財務部長葉倫曾多次警告，6 月 1 日將是美國提高舉債上限的「最後期限」，不過她週五 (26 日) 將最後期限推遲到 6 月 5 日，這意味兩黨的債限談判能爭取更多緩衝時間。

葉倫週五表示：「根據最新的可用數據，我們現在估計，如果國會沒有在 6 月 5 日之前提高或暫停債務上限，財政部將沒有足夠的資源來履行政府的義務。」

葉倫將美債違約大限日推遲到 6/5 (圖：REUTERS/TPG)

葉倫致函國會的信中提到：「財政部預期，手頭現金足以在 6 月首週支付逾 1300 億美元的到期款項，包括 920 億美元的到期付款及轉帳，以及 360 億美元的社會福利及健保開支。」

葉倫延遲債限違約時間至 6 月 5 日，這能為白宮和共和黨談判人員提供更多的喘息空間，以達成提高債務上限的協議，但這也是更準確、更嚴格的截止日期。

週四傳出白宮和共和黨談判代表已達成初步協議，同意將債務上限提高兩年，相比共和黨一開始要求以限制支出上限 10 年為條件，才將債務上限提高到明年 3 月的提議，初步協議明顯要有限得多。

眾議院議長麥卡錫週四表示，談判有進展，雙方了解分歧所在，本週末打算留在國會大廈繼續努力，但他們也沒有公布談判細節。

代表眾議院共和黨談判的共和黨眾議員 Garret Graves 週五指出，提議改變某些聯邦援助計畫的工作要求仍然是一個巨大癥結點，談判一直很困難，雙方難以就國防和非國防項目的支出達成協議。

多家國際信評機構近期接連就美債違約發出警示報告，惠譽週三將美國 AAA 頂級債信評等，放入負向觀察 (negative watch) 名單，接著，加拿大信評機構晨星 (DBRS) 在週四將美國長期外幣和本幣發行人的 AAA 評級列入負向觀察名單。信評機構穆迪 (Moody"s) 則表示，美國在 6 月中旬支付美債利息，對於美國維持其最高 AAA 信評至關重要。

市場擔憂 2011 年美國信評遭降的舊事重演，金融市場惴惴不安，美股持續波動。三大指數週五均收漲。道瓊收盤上漲 328 點。標準普爾 500 指數上漲 1.3%，那斯達克指數勁揚 2.2%。